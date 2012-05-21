Facebook亮相首日表现平淡

2012年5月18日拍摄的照片显示Facebook股价。Facebook具有历史意义的首次公开发行(IPO)周五首日挂牌表现不及预期，该公司极高的估值与交易所故障，令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近。 REUTERS/Keith Bedford

* Facebook股价收盘上升0.61%,表现平平

* 分析师认为原因在於上市规模巨大以及广告营收疑虑

* Nasdaq正就交易执行问题进行调查

路透旧金山5月18日电---美国社交网络公司Facebook(FB.O)具有历史意义的首次公开发行(IPO)周五首日挂牌表现不及预期,该公司极高的估值与交易所故障,令公司股价在收盘时仍徘徊在招股价附近.

Facebook股票在周五早盘尾段开始交易,开盘较每股38美元的招股价飙升11%,但在约45美元见顶後旋即迅速下滑,收盘报38.23美元.本次IPO为美国历史上规模第三大,对Facebook估值达1,040亿美元.

意外疲弱的亮相可能并不会打击Facebook的业务前景,该公司号称拥有9亿用户,并且正在颠覆全球商业模式和社交联系的格局.分析师原先预计,该股首日挂牌可能上涨10%-50%.

不过股价的意外走势令主承销商摩根士丹利(MS.N)明显受挫.消息人士称,摩根士丹利被迫在公开市场买入Facebook股票,以守住38美元关口.不少市场人士称,他们预计该股下周仍将承压.

Facebook首日挂牌也令Nasdaq面临尴尬局面:该交易所面对天量交易指令,不得不推迟开盘时间,而且在全天大部分时间交易指令的确认都严重滞後.美国证券交易委员会(SEC)周五尾盘时表示,其正在检视这一状况.

原先希望从Facebook上市中沾光的社交媒体与互联网企业周五却被拖低,Zynga(ZNGA.O)重挫13.4%.

分析师称,Facebook在稍早提高IPO定价区间、以区间上端定价并提高发行规模,可能做得有点过头.

"代表售股股东的承销商有些贪心,将价格提得很高,所以挂牌首日涨不了太多."Smead资本管理公司投资总监Bill Smead表示,他没有买入Facebook股票."他们提高了招股规模,令股价难以上涨."

抱有怀疑看法的人士一直称,对於一家2011年获利与营收分别只有10亿美元和37亿美元的公司而言,超过1,000亿美元的市值太高.这一市值规模与亚马逊(AMZN.O)相当,并超过惠普(HPQ.N)和戴尔DELL.O市值的总和.

通用汽车(GM.N)宣布不再购买Facebook付费广告服务,凸显了对Facebook获利潜力的担忧.

Capital Advisors Growth投资组合经理Channing Smith认为,Facebook的首日表现对未来几日而言并非吉兆.

矽谷的私募股权公司过去一直大举投资於估值非常高的下一代互联网公司,期待最终能让这些公司上市.而此次Facebook挂牌首日的疲弱走势,可能也会让他们有所顾虑.

**媒体盛宴**

在Facebook的硅谷总部,28岁的公司创始人兼执行长扎克伯格周五早上象征性地敲响了股票交易的开盘钟.

身着标志性黑色连帽衫的扎克伯格与公司运营长Sheryl Sandberg拥抱并击掌.目前扎克伯格拥有的公司股票市值接近200亿美元,并保留对公司的投票控制权;而Sandberg则以将重要的企业纪律引入这家创立于哈佛大学宿舍的公司而闻名.

Facebook办公室外面的区域聚集着摄影师、十几辆电视转播车,空中还盘旋着一架电视新闻直升机.Nasdaq纽约总部外面也聚集着大量民众.

是次IPO使得Facebook 3,500名员工中诞生了数千名百万富翁,公司创始人和早期投资者中也出现几名亿万富翁.IPO收益中超过半数将回馈现有股东,包括Accel Partners和俄罗斯的DST Global等早期投资者.

在IPO的最初阶段,机构投资者的需求十分强劲,许多分析师曾预计散户投资者将不计代价地买入该公司股票.但该预期并未实现.

然而从Facebook的角度而言,公司股价的表现可能反映出聪明的定价策略:扎克伯格和早期投资者拿走了最大的收益,留给其他人的残羹剩饭寥寥无几.

**巨人之战**

作为定义下一代互联网经济的大型上市公司之一,Facebook面临诸多挑战,因其周围谷歌、苹果和亚马逊等群雄环伺.谷歌尤其把Facebook视为极大威胁,正大举把社交网络功能与其产品进行整合.

另一方面,大量新生企业也在开发新产品和服务,有些是构建在Facebook的平台之上,而有些与其构成竞争,吸引了大量的投资资本.

少数这类被称之为Web 2.0的公司已经上市,包括Zynga Inc(ZNGA.O)、LinkedIn CorpLNKD.N、 Yelp Inc(YELP.N)和Groupon Inc(GRPN.O),另有部分已被行业巨头收购.前述公司的股票周五均下跌,与Facebook逊於预期的首日表现趋势一致.

4月,Facebook斥资10亿美元收购拥有大量用户但尚无收入的照片分享公司Instagram,预示了互联网行业正在进行的跑马占地.Facebook的对手--视觉社交网站Pinterest本周稍早以估值15亿美元完成融资,表明风险投资家与其他私人投资者仍认为Web 2.0公司拥有巨大潜力.

许多Facebook用户每天在其网站上花费数小时时间,分享大量个人信息.这使Facebook能把广告投放更加针对人们的个人喜好.许多分析师,认为大量的个人信息积累使Facebook获得了谷歌和其他公司难以比拟的优势.

"基本上你在互联网上看到的所有东西,都可以在Facebook看到,而且增加了社会图景,"电子商务公司TheFind的执行长Siva Kumar表示."某种程度上说,Facebook就好像经营一家大商场,商场里的每个人或多或少地都会给其创收."

分析师称,Facebook在移动计算领域还有大量未开发的机遇,目前为止其在这个领域还比较薄弱,而且其在电邮和搜索等领域也有潜在机遇.

不过持怀疑观点的人士则指出,对Facebook网上广告做出回应的用户所占百分比很少,谷歌在这方面仍然拥有巨大优势,因为与特定互联网搜索结果相连的广告显然更相关,因此也更具有价值.

而矽谷的传统观点认为,Facebook和其他社交媒体公司在未来许多年将日益成为商界中的一股重要力量.(完)

--编译 徐文焰/李春喜;审校 张荻/隋芬

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