纽约-泛欧交易所集团邀Facebook转至纽交所挂牌--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透旧金山5月23日电---一位熟悉内情的消息人士对路透表示,Facebook(FB.O)正在考虑纽约证交所提出的股票上市邀请.上周该公司在Nasdaq(NDAQ.O)进行的首次公开发行(IPO)令人失望.
消息人士称,Facebook已经与纽约-泛欧交易所集团NYX.N进行过电话与电邮沟通,但他没有透露细节.
彭博引述消息人士报导称,建议中包括邀请Facebook转移挂牌交易所.不过纽约-泛欧交易所集团声称没有同Facebook进行过此种讨论.
纽约-泛欧交易所集团在声明中称,"我们没有与Facebook就转移上市地点展开讨论,而且目前讨论这种事情也不合适."
Facebook股价周三收报32美元,较38美元的招股价下跌逾15%.
自从上周五首日挂牌出现问题以来,Facebook与Nasdaq之间的关系日趋紧张.
不过,Morningstar分析师Gaston Ceron表示,若在IPO之後如此迅速地更换上市地点,将极不寻常.他指出,每年仅有为数不多的几家公司改变挂牌交易所.
Facebook发言人不愿置评.Nasdaq代表暂未能联系上.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。