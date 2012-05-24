纽约-泛欧交易所集团邀Facebook转至纽交所挂牌--消息

2012年5月16日拍摄的Facebook网页。一位熟悉内情的消息人士对路透表示，Facebook正在考虑纽约证交所提出的股票上市邀请。上周该公司在Nasdaq进行的首次公开发行(IPO)令人失望。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透旧金山5月23日电---一位熟悉内情的消息人士对路透表示,Facebook(FB.O)正在考虑纽约证交所提出的股票上市邀请.上周该公司在Nasdaq(NDAQ.O)进行的首次公开发行(IPO)令人失望.

消息人士称,Facebook已经与纽约-泛欧交易所集团NYX.N进行过电话与电邮沟通,但他没有透露细节.

彭博引述消息人士报导称,建议中包括邀请Facebook转移挂牌交易所.不过纽约-泛欧交易所集团声称没有同Facebook进行过此种讨论.

纽约-泛欧交易所集团在声明中称,"我们没有与Facebook就转移上市地点展开讨论,而且目前讨论这种事情也不合适."

Facebook股价周三收报32美元,较38美元的招股价下跌逾15%.

自从上周五首日挂牌出现问题以来,Facebook与Nasdaq之间的关系日趋紧张.

不过,Morningstar分析师Gaston Ceron表示,若在IPO之後如此迅速地更换上市地点,将极不寻常.他指出,每年仅有为数不多的几家公司改变挂牌交易所.

Facebook发言人不愿置评.Nasdaq代表暂未能联系上.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

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