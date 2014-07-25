Facebook上市两年即成巨型股 可口可乐等百年企业望尘莫及

2013年5月2日，波斯尼亚 Zenica，一位手机用户在展示其手机上的Facebook应用。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约7月24日（记者 Chuck Mikolajczak） - Facebook的股票在2012年5月首次公开发行(IPO)，进行得磕磕绊绊不太顺利，看似日后很难成为基金经理必须持有的个股。

如今，其市值已膨胀到1,900亿美元，超过了可口可乐和美国电话电报公司(AT&T)等传统巨头。Facebook还不是道琼工业指数的30支成分股之一，但如果是的话，它的市值将超过其中三分之二的企业。

Facebook是全球最大的社交网络企业。在公布明显高于分析师预期的获利与营收后，其股价周四涨至纪录高位76.74美元，市值升至接近1,940亿美元，在标普500企业中排名第15，略低于市值为1,960亿美元的IBM (IBM.N)。

“一家是拥有实体资产的百年企业，另一家显然是基于虚拟资产的企业，但它们的市值却相同--简直不可思议，”Fort Pitt Capital Group的资深股票研究分析师Kim Forrest表示。

引人瞩目的是，Facebook跃升为巨型股的速度。苹果公司达到这样的市值花了将近30年，谷歌用了五年。Facebook上市才两年多一点儿，加入标普500指数.SPX才七个月。自从标普道琼斯指数公司(S&P Dow Jones Indices)在12月11日表示将把Facebook纳入成分股以来，该公司股价上涨了54%。

Facebook的命运由此逆转。在2012年5月上市不利之后，其股价下挫，连续15个月表现逊于大盘，最终在2013年8月跌破了发行价38美元。自那以后，其涨势就一发不可收拾，不到一年就飙升了一倍。

“人们知道，世界正在向移动方向发展，如果看看人们花在移动上面的时间，Facebook占有很大的份额，”AllianzGI Global Technology基金的资深资产组合经理兼常务董事Walter Price表示。该基金截至6月30日持有逾100万股Facebook股票。

Facebook与谷歌从营收创造方面来看最为接近，谷歌(GOOGL.O)两类股票的合计市值约为4,030亿美元，Facebook仍然相形见绌。然而，Facebook市值比可口可乐高出大约150亿美元，比迪士尼高出400亿美元以上。

Facebook市值飞升过程图表：link.reuters.com/zyf52w

**市值迅速膨胀**

作为市值最高的标普500指数成分股，苹果(AAPL.O)花了近30年时间，终于在2009年12月市值超过1,900亿美元。

相比之下，谷歌花费的时间则少得多。该公司于2004年8月上市，到2007年10月时，市值便首次超过了1,900亿美元。标普500指数差不多也是在这个时候见顶，之后便遇到了金融危机。

这并不是说没有质疑声。汤森路透旗下StarMine认为，与95%的其股票库中成分股相比，Facebook估值偏高。按照未来10年的预期增长率计算，StarMine认为该股内在价值为29美元。Facebook市盈率(本益比)高达42倍，超过90%StarMine追踪的股票。

不过，涨势如此猛烈，以至于很少有人愿意螳臂当车，已经难觅押注该股下跌投资者的身影了。根据Markit的数据，2012年8月可以用来放空的股票中，超过80%被那些预期该股下跌的投资者借走。现在这个比例仅有0.4%。

43位提供股票建议的分析师中，有37位建议“强力买入”或“买入”，另外六位建议“持有”。

“如果你想要做空那些荒谬地被高估、人们甚至也认为成长难以为继个股，我不会推荐Facebook，”Wedbush Equity Management董事总经理Stephen Massocca称。

“这是说我应该现在买进Facebook么？就我个人而言，我是个价值投资者--而它的估值高的需要仰视。”(完)

(编译 张涛/许娜；审校 徐文艳/田建华)

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