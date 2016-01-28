Facebook股价盘后涨逾12% 因移动业务带动营收大增

路透1月27日 - 全球最大的在线社交网络Facebook(FB.O)公布季度营收大增52%，远超投资者预期，因针对迅速增长的移动用户的广告营收增加。公司股价受此提振盘后大涨。

与之形成明显对比的是，面对中国经济放缓及美元强势导致海外营收缩水，苹果和eBay等科技企业的业绩平淡无奇。在中国无法使用Facebook的服务，但它可在中国出售广告。

“在这些(不利的汇率)水准，他们能实现那么高的增长，非常惊人，”MKM Partners的分析师Rob Sanderson表示。

“我认为，由于核心业务如此强劲，近期不会再有太多的人要求他们把其它资产货币化。”

Facebook股价盘后涨逾12%，报106.51美元。

总营收从上年同期的38.5亿美元上升至58.4亿美元，广告收入增长56.8%至56.4亿美元，年末这段时期广告支出通常会激增。

扣除一些项目后，公司每股盈余(EPS)为0.79美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期每股盈余0.68美元，营收53.7亿美元。

除了致力于移动领域外，Facebook持续加大对其所谓的“大赌注”的支出，包括虚拟现实、人工智能和无人机。

执行长扎克伯格曾经表示，虚拟现实是下一个主要的计算平台。

Facebook称，第四季移动广告营收在总广告营收中占比80%，第三季为78%，上年同期为69%。

“广告增长比我们的预期要强得多，”Evercore ISI分析师Ken Sena表示。

Facebook还从视频观看量大增中获益，这吸引了广告收入。

Facebook称，截至12月31日，月度活跃用户数为15.9亿，较2014年增加14%；其中14.4亿用户是通过移动设备登录的，增幅为21%。

根据市场研究公司FactSet StreetAccount，分析师此前预计Facebook月度活跃用户数为15.8亿，其中使用智能手机和平板电脑登陆的用户为14.3亿。

该公司预计2016年全年按照公认会计原则(GAAP)计算的总支出增幅约为30-40%，资本支出将介于40-45亿美元。

Facebook股价周三收报94.45美元，过去12个月累计上涨近25%。(完)