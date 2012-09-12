Facebook暗示移动和搜索为新增长点

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
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路透旧金山9月11日电---全球头号社交网站Facebook Inc(FB.O)的执行长扎克伯格,在该公司5月一波三折的首次公开发行(IPO)之後首次公开露面,暗示公司新的增长点将涉及移动网络和搜索,给其走势困顿的股票注入活力.
今年28岁的扎克伯格是Facebook的联合创始人,他身着灰色体恤衫和牛仔裤,显得很有自信.他告诉华尔街的投资者要耐心一些,公司正在开发新产品,并且回复了关於员工士气的问题,粉碎了Facebook可能推出智能手机的传言.
扎克伯格承认对公司股价下跌感到失望,他自己自Facebook上市以来也损失了数十亿美元的账目资产.不过他认为,华尔街还没有完全看到该公司新的移动网络业务的潜力.
他的讲话提振Facebook盘後股价上涨逾3%,升至20美元上方,扩大周二收盘时录得的3.3%涨幅.Facebook股价周二收盘报19.43美元.
扎克伯格暗示公司业务"调整"的周期已经"进程过半",并将提供新的广告产品,不过他拒绝透露细节.扎克伯格称,他相信搜索做为Facebook增长领域的时机可能已经成熟,公司正在开发一款具有竞争力的搜索产品.他的这番讲话可能会让谷歌(GOOG.O)的高管很感兴趣,谷歌是Facebook最有力的竞争对手之一.
"Facebook在回答人们的许多问题上处於独特的位置,"扎克伯格在旧金山举行的TechCrunch Disrupt会议上表示."我们拥有发展搜索业务的团队."
扎克伯格一再强调,该公司将聚焦于建立Facebook的智能手机应用,同时承认他在几年前犯下错误,使用的编程语言导致Facebook为苹果和Android开发应用程序的行动迟缓.
但他再度粉碎持续多年的传言,外界传闻Facebook正大举进军硬件业务并开发一款品牌手机.
扎克伯格澄清,制造智能手机将是"对我们而言明显错误的战略."
他承认,公司股票震荡下跌无助於鼓舞员工士气,但强调他仍认为目前是加入该公司和"双重得利"的良机.
Facebook股票周二收报19.43美元,远低於上市首日的38美元.该股在周二盘後升至20美元上方.(完)
--编译 李春喜/肖群英;审校 张明钧
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