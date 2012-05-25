摩根士丹利将调整部分Facebook股票交易

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透5月24日--数位券商表示,摩根士丹利周四致电告知他们,该行将对Facebook数以千计的交易进行调整,确保上周五Facebook首秀时未成交的限价卖单以每股不超过42.99美元的价格执行.上周五Facebook进行了糟糕的首次公开发行(IPO).
摩根士丹利表示,受Nasdaq(NDAQ.O)市场故障影响卖出价在43美元或以上而未被处理的限价卖单,将在未来几周以低於43美元的价格执行.当日开盘两分钟期间,有不到100万股票的成交价高於43美元.股价曾触及45美元的高点.
限价订单允许投资者以预先设定价格买入或卖出股票.对於上周五新发行的Facebook股票,摩根士丹利作出的调整仅适用於限价卖单.
五名听取通话的顾问称,摩根士丹利美邦部门财富管理主管Andy Saperstein对他们表示,交易调整或将於周五开始.
据几名顾问表示,Saperstein称公司正在手动审查已经执行的每项交易及其时间,其并强调公司把客户的利益放在首位.
另一位听取电话的顾问称,Saperstein表示,向所有对Facebook股票感兴趣的客户和券商寄送过该公司5月9日提交的修改後的招股书.因未被允许接受媒体采访,该顾问不愿署名.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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