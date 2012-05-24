摩根士丹利将调整Facebook交易价格

路透纽约5月23日电---据一份内部备忘显示,摩根士丹利周三对经纪商称,其在重审Facebook Inc FB.N的每笔交易,并将对上周该公司刚上市时付出太多资金的散户投资者进行价格调整.

摩根士丹利是Facebook首次公开发行(IPO)的主承销商,其在备忘录中称"很多"首日的交易现已处理,体现在客户账户上.公司未指明调整价格共预计支付多少.

"现在所有的交易单都在重审,以达到最佳执行价,"路透获得的备忘录上显示."我们预计将有一些价格调整.幅度最大的调整将在未来几天首先进行,余下的将尽快彻底完成."

仍未处理的"交易单数量非常有限",不过摩根士丹利对其逾17,000经纪员称,预计周三处理完余下的交易单并入账.

摩根士丹利证实备忘录内容,但拒绝详述.

Facebook周五备受关注的上市首日交易受到Nasdaq技术故障干扰.公司新股交易开盘时间推迟约30分钟.承销商定价38美元,盘初很快升至45美元,但随後回落,周五收盘时基本持平.

摩根士丹利和其他经纪商的很多投资者遭到忽略,交易单未获处理,有些甚至拖到周二.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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