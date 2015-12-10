扎克伯格称支持全世界穆斯林

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山12月9日 - Facebook(FB.O)执行长扎克伯格周三表示，他支持他周围的穆斯林以及全世界的穆斯林。
巴黎恐怖袭击事件及美国加州圣贝纳迪诺枪击事件发生后，美国及其他国家和地区的穆斯林广受诟病。
“作为犹太人，我父母教给我的是：我们必须反对针对任何社会群体的攻击。即使今天的攻击目标不是你，但只要任何人的自由受到了攻击，迟早有一天会伤害到所有人。”扎克伯格在Facebook发帖称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。