扎克伯格称支持全世界穆斯林

路透旧金山12月9日 - Facebook(FB.O)执行长扎克伯格周三表示，他支持他周围的穆斯林以及全世界的穆斯林。

巴黎恐怖袭击事件及美国加州圣贝纳迪诺枪击事件发生后，美国及其他国家和地区的穆斯林广受诟病。

“作为犹太人，我父母教给我的是：我们必须反对针对任何社会群体的攻击。即使今天的攻击目标不是你，但只要任何人的自由受到了攻击，迟早有一天会伤害到所有人。”扎克伯格在Facebook发帖称。（完）