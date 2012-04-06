Facebook选定Nasdaq市场上市--消息人士

一名知情消息人士周四表示，正在准备进行硅谷史上最大规模首次公开招股（IPO）的Facebook已经选择Nasdaq市场作为上市地，而非纽约证交所，对於本就以科技业为重的Nasdaq市场而言是一大胜利。Facebook的决定让纽约-泛欧交易所集团大受打击，该公司过去几年一直积极拉拢高知名度科技业者上市。路透