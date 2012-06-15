Facebook将提交动议 声讨Nasdaq在IPO中的疏漏

路透6月14日电---《纽约时报》周四报导,社交网站Facebook (FB.O)将提交一份动议,汇集所有针对该公司的股东诉讼,报告料将股东诉讼部分归咎於Nasdaq交易所在公司首次公开发行(IPO)中的补救措施不当.

报导援引一位知情人士称,该文件将披露一些Nasdaq在股票上市日所扮演的角色,以及该交易所的行为对Facebook股票交易活动产生的影响.报告最早於周五提交纽约南区地区法院.

报导称,是次IPO的主承销商摩根士丹利、高盛和摩根大通亦料将加入这项动议.

外界普遍指责Nasdaq在Facebook股票上市首日和随後日期的公众沟通工作欠佳,且未能在第一时间就Facebook股票交易遭遇技术问题表示道歉.Facebook是次IPO乃近期关注度最高的一宗股票上市.

由於在美国营业时间之外,无法联络到Facebook和Nasdaq的管理人士对此发表评论.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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