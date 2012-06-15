Facebook将提交动议 声讨Nasdaq在IPO中的疏漏

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透6月14日电---《纽约时报》周四报导,社交网站Facebook (FB.O)将提交一份动议,汇集所有针对该公司的股东诉讼,报告料将股东诉讼部分归咎於Nasdaq交易所在公司首次公开发行(IPO)中的补救措施不当.
报导援引一位知情人士称,该文件将披露一些Nasdaq在股票上市日所扮演的角色,以及该交易所的行为对Facebook股票交易活动产生的影响.报告最早於周五提交纽约南区地区法院.
报导称,是次IPO的主承销商摩根士丹利、高盛和摩根大通亦料将加入这项动议.
外界普遍指责Nasdaq在Facebook股票上市首日和随後日期的公众沟通工作欠佳,且未能在第一时间就Facebook股票交易遭遇技术问题表示道歉.Facebook是次IPO乃近期关注度最高的一宗股票上市.
由於在美国营业时间之外,无法联络到Facebook和Nasdaq的管理人士对此发表评论.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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