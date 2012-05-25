Facebook做市商因Nasdaq技术故障损失过亿 向後者提出索赔

2012年5月16日拍摄的照片显示Facebook网页。华尔街的四家主要做市商就Facebook首次公开发行(IPO)时出现的技术故障向Nasdaq索赔很可能超过1亿美元，而且他们和其他交易商现在仍要解决数千起客户下单出现的问题。 REUTERS/Valentin Flauraud

路透5月24日电---华尔街的四家主要做市商就Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)时出现的技术故障向Nasdaq(NDAQ.O)索赔很可能超过1亿美元,而且他们和其他交易商现在仍要解决数千起客户下单出现的问题.

上周五的技术故障导致Facebook的开盘时间推迟了30分钟,许多客户下单也被延迟,部分投资者和交易商在股价下跌时蒙受了巨大损失.目前Nasdaq面临投资者的起诉,经纪商也威胁要采取法律行动.

这四家做市商是Knight Capital(KCG.N)、Citadel Securities、瑞银UBSN.VX和花旗(C.N)的Automated Trading Desk,其中一家的高管表示,故障给他们造成的总亏损可能要超过1亿美元.

其中,Knight和Citadel的索赔金额都介於3,000万-3,500万美元之间,可能远高於Nasdaq为应对潜在索赔设立的1,300万美元基金.

Nasdaq还要面对Facebook可能转至其他交易所上市.

Facebook股价周四收涨3.2%,报33.03美元,较发行价低约5美元.

**经纪商大为光火**

了解情况的顾问表示,许多投资者现在,也就是事情发生近一周之後,才发现他们的下单并未按照预想的价格执行.

Fidelity在一份声明中表示,其正在与监管机构和做市商研究其客户问题"而且我们将继续这样做,直到我们确信Nasdaq已全力减轻对我们客户的影响."

摩根士丹利亦倾向於交易周五经纪商客户的下单,两位了解情况的人士称.Nasdaq曾表示上周五所有下单都在美国东部时间下午1:50时被退回,但摩根士丹利美邦公司消息人士却表示,公司并未以"系统的有序方式"获得交易信息.

周四该公司与经纪商召开电话会议,告诉他们将对数千笔交易进行调整,这样自IPO日起就不会有超过每股43美元的限价订单完成.

尽管经纪商可能在周五收到了交易确认,许多人仍在处理客户关於交易价格的争议,高层表示.

不过做市商Knight和Citadel的索赔将盖过一些经纪商的问题.

"如果赔偿资金不够的话,他们当然会面临一些重大的诉讼,"一位了解Knight情况的人士谈到Nasdaq赔偿资金时表示.

Citadel已经将其损失发给Nasdaq寻求赔偿,一位了解情况的消息人士称.Citadel的对冲基金未受影响.(完)

--编译 李春喜/石冠兰; 审校 张荻

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