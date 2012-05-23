修正：美国将审查Facebook股票发行有关问题 Nasdaq被控告

2012年5月22日，一名女士走路经过纽约时代广场Nasdaq交易大楼。美国金融业监管局和证券交易委员会(SEC)称，应该对Facebook首次公开发行(IPO)的有关问题进行审查。这给该公司、饱受攻击的主承销商及Nasdaq交易所增添了新的压力。 REUTERS/Brendan McDermid

(更正:调整第三段语序以明确文意,表明"主承销商摩根士丹利(MS.N)的消费者互联网行业分析师Scott Devitt在发行前数日调降了对Facebook作出的营收预估")

* Facebook股票周二挫跌8.9%

* 与发行价相比,总市值已缩水190亿美元

* 监管机构表示, 外界的质疑必须得到解答

* 摩根士丹利修改预估以及Nasdaq交易故障引起不安

* Starmine对Facebook股票的估值折价约70%

路透5月22日电---美国金融业监管局和证券交易委员会(SEC)称,应该对Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)的有关问题进行审查.这给该公司、饱受攻击的主承销商及Nasdaq交易所增添了新的压力.

Facebook股票在上周五首日交易中接近收平,周一暴跌11%.周二该股又再度收挫8.9%至31美元,成交1.01亿股.与上周时38美元的发行价相比,三天内总市值蒸发超过190亿美元.

正当投资者仍对Facebook混乱的开盘交易感到不满之际,路透在周一晚间报导称,主承销商摩根士丹利(MS.N)的消费者互联网行业分析师Scott Devitt在发行前数日调降了对Facebook作出的营收预估,很多投资者在股票上市前可能没有获悉该消息.

据知情人士称,在Facebook的IPO路演期间,同样担任承销商的摩根大通(JPM.N)和高盛(GS.N)也各自修改了他们的预估.

路透报导称,摩根士丹利选择性地披露Facebook预估的变动,引起了美国主要证券监管机构的注意.

"对我们来说,这是一个监管方面值得关注的问题,我敢肯定对美国证券交易委员会(SEC)来说也是如此,"金融业监管局主席兼执行长Richard Ketchum表示,"不管是我们还是SEC,都将共同关注这个问题."

摩根士丹利发言人拒绝对Ketchum的评论立即置评.

SEC主席夏皮洛表示,投资者要对投资有信心,但她也承认有一些问题需要回答.

"我认为,有充足理由对我们的市场及其运作方式的公正性抱有信心,但针对Facebook的一些问题,我们需要进行具体调查,"她在结束美国参议院金融委员会听证会时对记者表示.

**估值仍然过高?**

由於Facebook的股票几乎不可能被卖空,投资者已找出几乎所有作空该股票的相关工具.在过去三个交易日内,在该公司上市前即持有其股票的两支封闭式基金价格挫跌.Firsthand Technology Value Fund(SVVC.O)和GSV Capital Corp(GSVC.O)跌幅均超过25%,尽管它们持有的Facebook股票仅是其资产的一小部分.

因预期供应有限而过度认购Facebook股票的券商不停地抱怨,他们买到的股票太多,需要处理,而对於预估下调一事却毫不知情.

一名摩根士丹利美邦的顾问也指出,机构投资者获悉信息,散户投资者却不知道,称这是"整个行业的巨大问题".

该顾问表示,"机构客户可以获取我们得不到的信息,一直如此.这是个大问题,"其补充道,作为主承销商的摩根士丹利并没有做太多努力来支撑股价,券商们对此颇感意外.

即便Facebook股价已经大幅下挫,仍有人认为该股被高估.

汤森路透Starmine保守估计Facebook年增长率为10.8%,基本相当於科技企业的平均水平.以此计算该公司每股价值9.59美元,较招股价低72%.

另外,Facebook市盈率(本益比)就算在大跌後仍很高.以每股31美元计算,预估市盈率达60,远高於谷歌(在相同增长速度前提下)的13.3倍.

**Nasdaq亦面临压力**

除了Facebook和摩根士丹利承受压力之外,外界目光也集中在Nasdaq(NDAQ.O),交易中出现问题的大部分责任都由这家交易所承担.

Nasdaq已拨出一笔资金用於补偿客户,但一些华尔街人士警告称,Nasdaq未来获得大宗IPO业务的能力面临风险.与此同时,曼哈顿联邦法庭周二收到诉讼申请,要求任何因为Nasdaq交易下单问题而遭受损失的投资者都能获得集体赔偿.

不过Nasdaq股东周二在年度股东大会上没有对公司穷追猛打.在仅持续了几分钟的会议中,股东没有就Facebook股票交易故障或者交易所的应对措施,对公司高层进行任何询问.

"尽管我们在Facebook挂牌过程中存在疏失,但仍要强调一个事实,即这是有史以来规模最大的IPO,而且在上周五一天,我们就处理了超过5.7亿股的股票交易,"Nasdaq执行长Bob Greifeld在股东大会上称.(完)

--编译 肖群英/王翔琼/徐文焰;审校 郑茵/沈以文

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