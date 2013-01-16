《热点透视》Facebook的新创意没太大杀伤力

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran; 编译 程琳
路透纽约1月15日 - Facebook(FB.O)的新创意没有太大的杀伤力.这家社交网路公司周二推出一项工具,让使用者更容易搜寻人物、照片和兴趣.Facebook网站应该会因此更加吸引用户,并可能抢占Yelp(YELP.N), LinkedInLNKD.N和IACIACI.O的用户群.但这项工具的搜索结果仍将受到限制,而且能否带来收益尚属未知.
这项命名为Graph Search的工具将缓缓推向市场,这是Facebook去年上市以来推出的首个重要产品.值得注意的是,移动装置或英语之外的其它语种尚不具备这项功能.不过仍有可能普及到这些领域.Facebook多达10亿用户的状态更新,"赞"和其它数据构成了别处搜索不到的数据宝库,但大部分信息现在还无法检索.
最起码,扎克伯格领导的这家公司似乎已开始设法发掘利用自己的网络.这会使Facebook网站让人多一些满意,少一些失望.网民驻足的时间可能更长.最终,Facebook或许能获得更多的广告收入,击退像是Google+(GOOG.O)之类的潜在挑战者.
更大的优势存在于相关搜索.从"附近最好的韩国餐馆是哪家"到"我朋友的朋友里谁是单身",形形色色的问题都将得到有用的搜索结果.这还可能意味着,Yelp的评价,LinkedIn的职位搜索和IAC的OKCupid.com日期搜索功能将面临用户需求下降局面.这三家公司总市值接近200亿美元.如果Facebook真能善用自己的用户资源,将得到巨大的机会.
但首先,Facebook需要有功能强大的搜索能力.由于隐私问题,只有共享或公开的信息才能搜索出来.这意味着搜索结果可能不多,或者搜出太多判断力有问题,但又喜欢频繁更新状态的点头之交的信息,令人不胜其烦.也可能出现太多朋友推荐同一首歌和同一家餐厅的情况.
Facebook向用户及投资者承诺这不会只是一个校友录网站.有价值的搜索功能将是迈出兑现承诺的一步.只不过Facebook能否做到这点,尚不清楚.(完)
(译文审校 戴素萍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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