扎克伯格致电奥巴马 对政府监控表达不满

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透旧金山3月13日(记者 Alexei Oreskovic) -Facebook首席执行官马克·扎克伯格周四炮轰美国政府的电子监控项目，称他自己致电美国总统奥巴马，表达了对该项目的不满。
扎克伯格在Facebook个人页面的帖子中说：“当我们的工程师致力提高网络安全时，我们希望使你免遭犯罪分子而不是我们自己政府的伤害。”
“我已经致电奥巴马总统，针对政府正在造成的、对我们所有人未来的危害表达了不满。遗憾的是，要实现真正的全面改革似乎还要很长的时间。”
一名白宫官员表示：“总统昨晚与马克·扎克伯格就媒体最近曝出的美国情报界活动的一些报道进行了沟通。”
这名官员拒绝进一步置评，并提到了周四早些时候国家安全局(NSA)发布的一份声明。声明称，近来有媒体报道称，NSA通过植入恶意软件的方式监控全球数以百万的电脑，并且伪装成社交媒体或其他网站的报道是不属实的。
Facebook除了扎克伯格的帖文之外也拒绝评论。
新闻网站The Intercep周三报道曝光的一些机密文件显示，NSA通过伪装成Facebook网页，来搜集目标人群的信息。当这些人以为自己是登录Facebook时，他们实际上是在与NSA通讯。随后NSA会利用伪造页面上的恶意代码侵入目标人群的计算机，并移除他们计算机上的数据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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