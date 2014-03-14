扎克伯格致电奥巴马 对政府监控表达不满

路透旧金山3月13日(记者 Alexei Oreskovic) -Facebook首席执行官马克·扎克伯格周四炮轰美国政府的电子监控项目，称他自己致电美国总统奥巴马，表达了对该项目的不满。

扎克伯格在Facebook个人页面的帖子中说：“当我们的工程师致力提高网络安全时，我们希望使你免遭犯罪分子而不是我们自己政府的伤害。”

“我已经致电奥巴马总统，针对政府正在造成的、对我们所有人未来的危害表达了不满。遗憾的是，要实现真正的全面改革似乎还要很长的时间。”

一名白宫官员表示：“总统昨晚与马克·扎克伯格就媒体最近曝出的美国情报界活动的一些报道进行了沟通。”

这名官员拒绝进一步置评，并提到了周四早些时候国家安全局(NSA)发布的一份声明。声明称，近来有媒体报道称，NSA通过植入恶意软件的方式监控全球数以百万的电脑，并且伪装成社交媒体或其他网站的报道是不属实的。

Facebook除了扎克伯格的帖文之外也拒绝评论。

新闻网站The Intercep周三报道曝光的一些机密文件显示，NSA通过伪装成Facebook网页，来搜集目标人群的信息。当这些人以为自己是登录Facebook时，他们实际上是在与NSA通讯。随后NSA会利用伪造页面上的恶意代码侵入目标人群的计算机，并移除他们计算机上的数据。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。