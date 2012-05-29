Facebook收购软件公司Opera或代价不菲--分析师

路透奥斯陆5月29日电---软件公司Opera Software (OPERA.OL)股价周二飙升逾20%,因有传言称Facebook(FB.O)正在洽购该公司.一些分析师表示,来自谷歌(GOOG.O)等公司的竞争料将令该项并购交易的金额超过10亿美元.

以先进的手机软件技术闻名的Opera股价在挪威奥斯陆市场一度跳涨26%,其市值超过了8亿美元.

Opera的移动技术,加上其1.7亿Opera Mini用户,令该公司与手机厂商和运营商保持广泛的业务关系.

分析师表示,Facebook一直在努力寻求将其快速增长的移动平台流量转化成营收,相比于自建平台或浏览器,收购Opera将是一条捷径.

Arctic Securities表示:"从若干层面上看,收购Opera对Facebook是明智的,这可以增加其目前有限的移动领域经验,改善移动业务收入问题,助其留住在线游戏开发商,并进一步改善其有针对性的广告投放能力."

挪威银行DNB表示,收购价格将比Opera周五收盘价高出一倍,达每股68.6挪威克朗,这样对Opera的估值将达到13.5亿美元.而丹斯克银行则预计价格将介於每股50-60克朗,市值介於10-12亿美元之间.

谷歌是Opera Mini和Opera Mobile的默认搜索夥伴,因此Opera与谷歌有着密切的联系.

分析师表示,若Opera保持自体增长,其将能够与谷歌、Facebook等公司保持数个层面的平行关系,而如果其中一家公司希望完全掌控Opera,需要付出巨大的溢价.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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