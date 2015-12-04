扎克伯格称新慈善计划不会获得税收优惠

扎克伯格与妻子2014年11月9日在加州出席活动的图片。 REUTERS/Stephen Lam

路透旧金山/班加罗尔12月3日 - Facebook(FB.O)首席执行官马克·扎克伯格周四称，他与妻子新设立的慈善项目是一家有限责任公司（LLC），不会从中获得税收优惠。

扎克伯格在其Facebook页面上写道，“跟其他所有人一样，我们出售该LLC的股票时需缴纳资本利得税。”

扎克伯格的上述新慈善项目名为“陈·扎克伯格计划”（Chan Zuckerberg Initiative），他重申该计划将专注于教育与疾病防治等领域，并暗示计划内容将与他们夫妇已在支持的慈善行动类似。

扎克伯格夫妇近期还向帮助课堂联网的“教育超级高速公路”（EducationSuperHighway）捐赠了2,000万美元，并捐助了旧金山总医院的一个新急症护理与创伤中心。扎克伯格妻子是旧金山总医院的一名儿科医生。

扎克伯格夫妇周二在写给他们新生女儿的信中表示，计划将其在Facebook(FB.O)目前价值约450亿美元持股的99%投入到“陈·扎克伯格计划”。

周四有人发表评论，称该计划的投资“不需缴税”。扎克伯格对此否认。

“请勿传播错误信息，”他写道。（完）