扎克伯格称新慈善计划不会获得税收优惠

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透旧金山/班加罗尔12月3日 - Facebook(FB.O)首席执行官马克·扎克伯格周四称，他与妻子新设立的慈善项目是一家有限责任公司（LLC），不会从中获得税收优惠。
扎克伯格在其Facebook页面上写道，“跟其他所有人一样，我们出售该LLC的股票时需缴纳资本利得税。”
扎克伯格的上述新慈善项目名为“陈·扎克伯格计划”（Chan Zuckerberg Initiative），他重申该计划将专注于教育与疾病防治等领域，并暗示计划内容将与他们夫妇已在支持的慈善行动类似。
扎克伯格夫妇近期还向帮助课堂联网的“教育超级高速公路”（EducationSuperHighway）捐赠了2,000万美元，并捐助了旧金山总医院的一个新急症护理与创伤中心。扎克伯格妻子是旧金山总医院的一名儿科医生。
扎克伯格夫妇周二在写给他们新生女儿的信中表示，计划将其在Facebook(FB.O)目前价值约450亿美元持股的99%投入到“陈·扎克伯格计划”。
周四有人发表评论，称该计划的投资“不需缴税”。扎克伯格对此否认。
“请勿传播错误信息，”他写道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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