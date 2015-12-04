扎克伯格称新慈善计划不会获得税收优惠

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山/班加罗尔12月4日 - Facebook 首席执行官马克·扎克伯格周四称，他与妻子新设立的慈善项目是一家有限责任公司（LLC），不会从中获得税收优惠。
扎克伯格在其Facebook页面上写道，“跟其他所有人一样，我们出售该LLC的股票时需缴纳资本利得税。”
扎克伯格的上述新慈善项目名为“陈·扎克伯格计划”（Chan Zuckerberg Initiative），他重申该计划将专注于教育与疾病防治等领域，并暗示计划内容将与他们夫妇已在支持的慈善行动类似。
扎克伯格夫妇近期还向帮助课堂联网的“教育超级高速公路”（EducationSuperHighway）捐赠了2,000万美元，并捐助了旧金山总医院的一个新急症护理与创伤中心。扎克伯格妻子是旧金山总医院的一名儿科医生。
扎克伯格夫妇周二在写给他们新生女儿的信中表示，计划将其在Facebook(FB.O)目前价值约450亿美元持股的99%投入到“陈·扎克伯格计划”。
周四有人发表评论，称该计划的投资“不需缴税”。扎克伯格对此否认。
“请勿传播错误信息，”他写道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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