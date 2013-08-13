Facebook计划收购语音识别应用程序商Mobile Technologies

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透旧金山8月12日 - Facebook(FB.O)计划收购一家语音识别和语言翻译应用程序制造商。此次购买的技术，或许会给Facebook在移动方面的拓展提供支持。
Facebook未披露收购Mobile Technologies的财务条款。
Facebook的产品经理Tom Stocky在周一发布的一篇博客中表示：“对于人们使用移动设备和互联网，语音技术正变得日益重要。”
就在此次交易前一周，已被Facebook同业对手谷歌(GOOG.O)收购的摩托罗拉刚刚发布了Moto X手机，其中内置了语音识别功能。苹果(AAPL.O)的Siri功能也采用了语音识别技术。
Mobile Technologies于2001年成立，是免费移动应用程序Jibbigo Translator的制造商。该程序可以自动翻译超过20种语言。(完)
(编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。