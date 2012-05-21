律师称扎克伯格结婚时机有玄机

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透旧金山5月20日电---美国加州离婚律师周日称，Facebook(FB.O)执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）选择在公司IPO次日完婚，不仅完成了个人终身大事，也是个明智的商业决定。
倘若扎克伯格夫妇像加州许多富人那样签署了婚前协议，则应就万一离婚时财产如何分割达成了协议，包括扎克伯格持有的Facebook股份。律师指出，就算没有签订婚前协议，选在这个时机结婚，也有助於未来万一离婚时如何估算资产。
Facebook发言人拒绝透露扎克伯格夫妇是否签署了婚前协议。扎克伯格与华裔女友普莉希拉·陈（Priscilla Chan）周六在家中举行了小规模婚礼。
律师指出，如果二人选择继续同居而非结婚，则女方可主张较大财产权益，包括扎克伯格持有的Facebook股份。
加州律师布莱文思（Robert Blevans）说：“在加州，如果二人同居，未享受婚姻带来的权益，则可提出双方同意共享资源和成果。”他指出，虽然这点很难求证，但这样的诉求会非常麻烦。
在加州，婚前协议会说明未来万一离婚，双方将如何分割财产。双方通常会放弃基於《共有财产法》诉求权益，而基於《共有财产法》，婚後产生的任何财产均视作共有财产，离婚时应平均分割。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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