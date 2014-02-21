香港《经济日报》：Fb中年危机 天价收购换青春

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(2月21日社评)
Facebook昨以天价190亿美元收购WhatsApp，遭质疑买贵货。惟科网服务老化极快，要续命争霸须不断保持新潮，力吸年轻用户，撒钱并购纵买贵，却除笨有精。
向来无宝不落的fb创办人朱克伯格，愿用天价买WhatsApp，相信他是要为fb保霸业。
有美国学者上月底曾估计，fb将在3年内大幅流失8成用户，成明日黄花。此固因互联网行业的用户忠诚度，本来就较传统行业低得多，在互联网应用推陈出新下，恐仍难逃快速被淘汰宿命。
更关键的是，如fb般的科网巨头要续保霸主地位，除设法挽留旧用户，更要积极拓展新用户，尤其打进年轻人市场，此却是fb最大软肋。
因年轻人每数年就一代，每代皆有其一时盛行的科网服务。今年创办10年的fb品牌已现「中年危机」，不少透过手机上网的90后，视原基于个人电脑的fb为过气的上一代产物。故fb近年虽亦力谷即时通讯功能，年轻人始终不愿用老气的fb，而是拥抱WhatsApp等新潮服务。
fb要扭转此劣势，最有力武器是大掷银弹买青春。fb前年上市后坐拥逾百亿美元银弹，股价现更较招股时几升1倍，有利发新股收购。今年的并购目标则是WhatsApp，将时下年轻人最流行的科网服务收为己用，图更新已老化的品牌；就算收购效益不高，亦可将主要威胁的对手收归旗下，亦免其投入敌营，即可延长生存。
惟科网并购胜败难料，如传媒大亨梅铎曾以45亿美元天价收购Myspace，最终损手离场。
然而，无论fb又或其他科网巨无霸如Google，要在残酷科网淘汰赛中逆流而上，收购自难吝啬，类似的天价收购势续有来，令科网股的投资变得更高风险。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。