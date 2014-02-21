香港《经济日报》：Fb中年危机 天价收购换青春

(2月21日社评)

Facebook昨以天价190亿美元收购WhatsApp，遭质疑买贵货。惟科网服务老化极快，要续命争霸须不断保持新潮，力吸年轻用户，撒钱并购纵买贵，却除笨有精。

向来无宝不落的fb创办人朱克伯格，愿用天价买WhatsApp，相信他是要为fb保霸业。

有美国学者上月底曾估计，fb将在3年内大幅流失8成用户，成明日黄花。此固因互联网行业的用户忠诚度，本来就较传统行业低得多，在互联网应用推陈出新下，恐仍难逃快速被淘汰宿命。

更关键的是，如fb般的科网巨头要续保霸主地位，除设法挽留旧用户，更要积极拓展新用户，尤其打进年轻人市场，此却是fb最大软肋。

因年轻人每数年就一代，每代皆有其一时盛行的科网服务。今年创办10年的fb品牌已现「中年危机」，不少透过手机上网的90后，视原基于个人电脑的fb为过气的上一代产物。故fb近年虽亦力谷即时通讯功能，年轻人始终不愿用老气的fb，而是拥抱WhatsApp等新潮服务。

fb要扭转此劣势，最有力武器是大掷银弹买青春。fb前年上市后坐拥逾百亿美元银弹，股价现更较招股时几升1倍，有利发新股收购。今年的并购目标则是WhatsApp，将时下年轻人最流行的科网服务收为己用，图更新已老化的品牌；就算收购效益不高，亦可将主要威胁的对手收归旗下，亦免其投入敌营，即可延长生存。

惟科网并购胜败难料，如传媒大亨梅铎曾以45亿美元天价收购Myspace，最终损手离场。

然而，无论fb又或其他科网巨无霸如Google，要在残酷科网淘汰赛中逆流而上，收购自难吝啬，类似的天价收购势续有来，令科网股的投资变得更高风险。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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