Facebook出价6000万美元洽购无人机公司Titan--报道

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透旧金山3月4日 -据媒体报导，全球最大社群网站Facebook(FB.O)正在进行谈判，准备以6,000万美元收购无人机生产商Titan Aerospace。
据科技博客Tech Crunch称，高空飞行的无人机将帮助Facebook为世界欠发达地区的消费者提供无线互联网服务。Tech Crunch周一稍晚引述匿名消息人士报导了该笔交易。
此举将有助于推进Facebook的Internet.org计划。该计划旨在帮助非洲和亚洲等地数十亿目前无法上网的人口接入网络。
Facebook拒绝置评。
Titan执行长Vern Raburn拒绝透露Facebook是准备收购该公司，抑或是大笔采购其生产的无人机。
“无论怎样，我都无可奉告，”Raburn周二在电话采访中称。
根据Titan网站，该公司正在开发多种太阳能动力的“大气卫星”，预计2015年初步投入商业运作。这些无人机在65,000英尺(20千米)高空飞行，可以最多在空中保持五年，翼展达165英尺(50米)，比波音777客机略短。
据TechCrunch报导，Facebook有意让Titan生产1.1万架Solara60型无人机，用于Internet.org计划。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/高琦)
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