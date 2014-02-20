Facebook将耗资190亿美元收购WhatsApp

路透2月20日 - 全球最大社群网站Facebook Inc(FB.O)将以现金加股票约190亿美元收购快速成长的即时讯息服务公司WhatsApp，以提升其这个全球最大社群网站的普及率，尤其是要强化其在年轻族群市场地位。

Facebook收购WhatsApp的价码之高让许多矽谷观察家大感意外。WhatsApp全球使用者超过4.50亿人。

但这也凸显出Facebook想称霸讯息市场的决心，在行动通讯时代，即时讯息服务已是不可或缺的一块版图。

此项并购也有助于Facebook切进青少年用户，这些年轻世代不喜欢用主流社群网络，而是喜欢WhatsApp以及Line、微信等之类的即时传讯，

“大家把他们封为‘脸书拒绝者’，Lightspeed合伙人Jeremy Liew说。他也是Snapchat的初期投资者。

Facebook联合创始人暨执行长扎克伯格周三在他的Facebook页面上指出，WhatsApp每日增加约100万名使用者。

“WhatsApp将与我们现有的聊天及讯息服务互补，为我们的社群提供新工具。”扎克伯格表示，“由于WhatsApp和Facebook的Messenger服务对象不同，通通都是重要的用户，我们将继续投资这两者。

基于智能手机的简讯应用软件正风靡北美，亚洲和欧洲市场。

“与外界联系是你每天都必须使用的功能，而且它的网络效应也很强，”另外一个炙手可热的即时通讯公司Snapchat的早期投资者Jonathan Teo表示。这家公司在一年前也曾接到过Facebook的收购出价。

“Facebook更加侧重在内容，尚未充分发掘出通讯功能。”

根据协议内容，WhatsApp的联合创始人兼执行长Jan Koum将加入Facebook董事会，后者则将在支付160亿美元现金加股票之外，再向包括Koum在内的WhatsApp创始人额外提供价值30亿美元的限制性股份。

Facebook股价在盘后下跌5%至64.70美元，此前在常规交易收报68.06美元。

Facebook周三表示，将支付40亿美元现金和大约120亿美元股票收购WhatsApp，此为该公司有史以来最大手笔的收购。

Facebook承诺将保留WhatsApp的品牌和服务，并许诺若最终未能完成交易，将支付10亿美元现金的分手费。

Facebook聘请Allen & Co担任顾问，WhatsApp则由摩根士丹利提供顾问服务。(完)

(编译 李婷仪/徐文焰；审校 张明钧/龚芳)

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