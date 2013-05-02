Facebook第一季移动广告营收增长 紧跟消费者脚步

资料图片：4月4日，Facebook创始人暨首席执行官扎克伯格在加州的媒体活动现场。 REUTERS/Robert Galbraith

路透5月1日 - Facebook(FB.O)第一季移动广告收入上升势头增强，部分抵消了支出增长对获利的拖累。该社交网站向智能手机和平板电脑用户提供了更多广告。

为智能手机设计的新型广告，尤其是吸引Facebook用户在他们的手机上安装应用的广告帮助提振营收，同时社交网站的访问量仍然强劲。

这些数字让华尔街相信，这个全球最大的社交网站跟上了消费者从个人电脑转向智能手机的脚步，即便公司第一季并没有让人感到很惊喜。

移动广告收入占Facebook第一季广告营收的30%，去年第四季约为23%。移动设备广告营收一直是帮助Facebook整体广告收入继去年初大幅下降后展开反弹的一个重要力量。

麦格理研究的分析师Ben Schachter指出，Facebook第一季移动广告业务营收达到预估区间的高端。但“需要更高的营收数字，才能让大家真正为这一趋势感到兴奋”。

Facebook股价在周三美股盘后交易中大涨3.7%；此前在常规交易收低1.22%报27.43美元。Facebook股价自1月底以来下跌了约12%。

“所有人都在关注两件事情，一是移动业务以及它的规模能大到什么程度，另一个则是用户参与度，”Jefferies & Co的分析师Ronald Josey说。

Josey称，Facebook在这两方面都取得扎实成绩。他并指出，尽管有Pinterest和WhatsApp等其它很受欢迎的社交网络和移动传讯服务选择，但Facebook的用户似乎并没有减少。

Facebook联合创始人兼CEO扎克伯格周三在电话会议上对投资者表示，Facebook和竞争对手有壮大业务的空间。他称，Facebook去年收购的移动相片分享服务Instagram现在比当年Facebook在类似阶段成长的还要更快。

Facebook表示，目前月活跃用户数(MAU)达11.1亿，日活跃用户数(DAU)约6.65亿。

Facebook指出，单纯仅用行动设备登入的月活跃用户数已达1.89亿，较上年同期增加一倍以上。

美国主要网络新股IPO之后股价表现比较图表(link.reuters.com/ryp77t)

**推出新产品**

Facebook最近几个月接连发表重要产品及更新，包括改善动态讯息及搜寻功能，以及为Android(安卓)手机设计的应用程式。

这些计划导致开支上升，Facebook第一季成本及支出较上年同期增加60%，速度超过营收成长38%的增幅。

Facebook称，今年第一季获利2.19亿美元，折合每股获利9美分，上年同期分别为2.05亿美元和9美分。

Facebook称，剔除特殊项目之后，每股获利为12美分。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计经调整后每股获利13美分。

Facebook高层重申了之前的预测，即2013年支出将会上升，因公司投资开发新产品和提高广告的效力。

扎克伯格称，一种由Facebook首先推行的移动广告模式可能大幅增长。这种广告鼓励用户安装第三方的应用软件。

“我们即将看到，移动设备应用安装将带来实质性的收入”扎克伯格称，“这是我们最重要的广告新产品之一。”但他未提供细节。

Facebook第一季营收为14.6亿美元，基本符合分析师预期；上年同期为10.6亿美元。第一季广告营收增长43%，为2011年末以来最快增速。

“现在看到的营收增长非常强劲，”Raymond James的分析师Aaron Kessler表示。不过他警告称，营收增长在未来数季可能放缓，因为同比的基数越来越高。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。