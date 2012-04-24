Facebook第一季营收环比下滑

路透旧金山4月23日电---Facebook公布,公司季度营收在至少两年里首次出现环比下滑,暗示这家社交网站的火热增长态势可能在降温.Facebook正准备进行互联网行业史上规模最大的首次公开发行(IPO).

该公司将第一季营收环比下滑归咎於广告业务的季节性趋势.这份业绩让一些华尔街人士颇感意外.

Pivotal Research Group分析师Brian Wieser称:"下滑速度这比我们猜测的要快."

其并称:"不管怎麽解读,在人们心目中成长如此迅速的一家公司,(营收)下跌这麽多--无论是较上季还是较上年同期,如果面对极高估值,投资者都会感到不安."

Facebook正准备通过IPO筹资至少50亿美元,此次IPO对这家全球最大社交网站的估值最高可能达到1,000亿美元.

根据Facebook周一提交美国证券交易委员会(SEC)的文件,该公司第一季每月活跃用户超过9亿,过去12个月里全职员工增加约1,100人,至3,539人.

该公司还披露,其已经同意,如果收购照片分享公司Instagram的10亿美元交易不能完成,将向後者支付2亿美元.

公司支出在过去12个月内增加了约一倍,同期营收增幅为45%.

第一季净利下滑12%至2.05亿美元,上年同期为2.33亿美元.

Facebook表示,占营收较大比重的广告业务通常在每年的前三个月放缓.该公司指出,迄今为止,广告业务快速增长可能"在部分程度上掩饰了"这一趋势.未来的季节性影响可能会更为明显.

截至3月31日当季的营收为10.6亿美元,较第四季度下跌6%.这是至少2010年以来,Facebook首次出现营收环比下降.

"这是必然的.放缓是一定会发生的."GreenCrest Capital LLC分析师Anupam Palit表示.他指出,当基数变大时,想要倍增营收将会更加困难.

不过他还说,Facebook还没有确定如何在其发展最快的一部分国际市场提高收入,例如巴西、印度和菲律宾.

"他们还没有打入国际市场,而像谷歌(GOOG.O)等其他公司则在国际市场上表现出色."Palit补充道.

除了成长放缓,Facebook也面临其他问题.雅虎(YHOO.O)正对该公司发起专利权诉讼.周一时,Facebook称将向微软(MSFT.O)支付5.50亿美元,以换取数百项专利.(完)

--编译 程琳/洪曦;审校 张涛

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