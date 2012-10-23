Facebook第三季广告收入大增 带动营收强于预期

欧盟呼吁尽快达成协议 但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
路透旧金山10月23日电---全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)公布第三季营收跳增32%,至12.6亿美元,优於市场预期,因受助于移动设备业务成长,该公司广告营收大增.
公布业绩後,该股股价盘後暴涨10%.
期内,FACEBOOK广告收入按年大增36%,报10.9亿美元,但来自其支付和其他业务的收入仅增加13%,报1.76亿美元.
在截至9月30日止的三个月内,该公司净亏损5,900万美元,或每股亏损0.02美元,去年同期为净利2.27亿美元或每股盈利0.10美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计FACEBOOK第三季营收为12.3亿美元.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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