独家：Facebook拟寻求更大规模融资

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透旧金山3月1日电---根据两位熟悉内情人士称,全球最大社群网站Facebook计划增加其25亿美元的信贷额度,以因应该公司上市後员工股权激励成权所衍生的大笔税负.
Facebook甫在六个月前增加三分之二借贷规模,消息人士说,它正利用其强大的社群网站实力,为其惊人的成长取得更多融资.
两位消息人士均不愿具名,因他们并未获授权可对外谈论此计划.
Facebook发言人拒绝置评.
"这些税负正在产生,需要现金来应付,这是常见的例子,但Facebook的税负将很高,"GSV Capital(GSVC.O)的Michael Moe说."用现金来支应合乎常理.这也许就是它要扩大信贷规模的原因."
Facebook曾表示,计划在该公司IPO六个月後员工的限制性股票(RSU)成权(vest)时,缴纳相应税负.根据届时Facebook的股价估算,确切金额可能高达数以十亿计美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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