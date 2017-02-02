焦点：Facebook季度获利和营收均优于预期 移动广告持续增长

分析：美国利率可能导致特朗普预算计划中的乐观假设落空
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
路透2月1日 - 全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)股价在周三盘后上扬逾2%，因其公布的季度获利和营收均高于预期，得益于手机广告业务持续增长。
财报让投资者感到一些安心。原本公司在11月发布警告称，由于广告量(ad load)受限，广告成长可能“明显”放缓，让投资者颇感担忧。“广告量”是指Facebook可以投放到用户面前而又不会疏远用户的广告数量。
面对广告量限制，再加上未能进入中国市场，且去年美国大选期间对“假新闻”推送的处理方式也饱受批评，令市场怀疑Facebook能否续写其传奇成功。
该公司股价在收盘前出现小幅下跌，当时德州一陪审团判定Facebook及旗下虚拟现实业务部门Oculus，连同其它被告方应向视频游戏出版商ZeniMax Media共计支付5亿美元，后者状告Oculus剽窃其技术。
Facebook股价周三盘后上涨2.4%至136.44美元。
该公司截至12月31日的第四季广告总营收为86.3亿美元，其中移动广告占到84%，高于上年同期的80%。
据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师之前的平均预期为，广告总营收为83.1亿美元。
Facebook用户数量进一步迈向20亿。该公司称，截至12月31日每月约有18.6亿人使用其服务，较上年同期增长了17%。
该公司称，移动日常活跃用户数量增长23%至11.5亿。约有90%的Facebook用户是通过移动设备上网的。
然而，许多分析师对Facebook能否达成自己设定的季度目标感到担忧。
“我认为增长率将会下降，但仍会保持高水平，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示。“2016年增长率为57%，我们现在的模型显示2017年营收'仅有'38%的增长，这仍然很惊人。”
Pachter称他预计Facebook将会对周三德州陪审团的裁决提出上诉，但结果不会影响公司股价，即便公司上诉失败。他称，“就算Facebook不得不支付3亿美元，合每股也不到0.10美元，而他们有295亿美元现金。”
除了核心网络业务外，Facebook的照片分享应用Instagram和讯息服务WhatsApp也拥有大量的用户。
Facebook一直在添加功能以吸引新用户和留住老用户。
据调研公司eMarketer，Facebook的2017年移动广告营收预计约为297.1亿美元，比2016年增长35.2%左右。
可归于Facebook股东的净利增至35.6亿美元，相当于每股1.21美元，高于上年同期的15.6亿美元和每股0.54美元。
扣除特殊项目后每股盈余1.41美元。整体营收从58.4亿美元增至88.1亿美元。
据汤森路透I/B/E/S.，分析师原本平均预期每股获利1.31美元，营收85.1亿美元。(完)
(编译 郑茵/孙国玉/张荻/李爽 审校 张涛)
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