焦点：Facebook季度获利和营收均优于预期 移动广告持续增长

路透2月1日 - 全球最大的社交网络企业Facebook(FB.O)股价在周三盘后上扬逾2%，因其公布的季度获利和营收均高于预期，得益于手机广告业务持续增长。

财报让投资者感到一些安心。原本公司在11月发布警告称，由于广告量(ad load)受限，广告成长可能“明显”放缓，让投资者颇感担忧。“广告量”是指Facebook可以投放到用户面前而又不会疏远用户的广告数量。

面对广告量限制，再加上未能进入中国市场，且去年美国大选期间对“假新闻”推送的处理方式也饱受批评，令市场怀疑Facebook能否续写其传奇成功。

该公司股价在收盘前出现小幅下跌，当时德州一陪审团判定Facebook及旗下虚拟现实业务部门Oculus，连同其它被告方应向视频游戏出版商ZeniMax Media共计支付5亿美元，后者状告Oculus剽窃其技术。

Facebook股价周三盘后上涨2.4%至136.44美元。

该公司截至12月31日的第四季广告总营收为86.3亿美元，其中移动广告占到84%，高于上年同期的80%。

据市场调研公司FactSet StreetAccount，分析师之前的平均预期为，广告总营收为83.1亿美元。

Facebook用户数量进一步迈向20亿。该公司称，截至12月31日每月约有18.6亿人使用其服务，较上年同期增长了17%。

该公司称，移动日常活跃用户数量增长23%至11.5亿。约有90%的Facebook用户是通过移动设备上网的。

然而，许多分析师对Facebook能否达成自己设定的季度目标感到担忧。

“我认为增长率将会下降，但仍会保持高水平，”Wedbush Securities分析师Michael Pachter表示。“2016年增长率为57%，我们现在的模型显示2017年营收'仅有'38%的增长，这仍然很惊人。”

Pachter称他预计Facebook将会对周三德州陪审团的裁决提出上诉，但结果不会影响公司股价，即便公司上诉失败。他称，“就算Facebook不得不支付3亿美元，合每股也不到0.10美元，而他们有295亿美元现金。”

除了核心网络业务外，Facebook的照片分享应用Instagram和讯息服务WhatsApp也拥有大量的用户。

Facebook一直在添加功能以吸引新用户和留住老用户。

据调研公司eMarketer，Facebook的2017年移动广告营收预计约为297.1亿美元，比2016年增长35.2%左右。

可归于Facebook股东的净利增至35.6亿美元，相当于每股1.21美元，高于上年同期的15.6亿美元和每股0.54美元。

扣除特殊项目后每股盈余1.41美元。整体营收从58.4亿美元增至88.1亿美元。

据汤森路透I/B/E/S.，分析师原本平均预期每股获利1.31美元，营收85.1亿美元。(完)