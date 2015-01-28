Facebook第四季营收超华尔街预期 受移动广告业务推动

路透旧金山1月28日 - 社交网络行业巨擘Facebook(FB.O)第四季营收增长49%，移动广告业务增长帮助公司获利和营收均超越华尔街预期。

但营收增长幅度为2013年初以来最小，且支出增长加快。Facebook股价在盘后交易中下跌约2.6%，之前在收盘水准上下波动。

公司周三称，2014年底时每月活跃用户达到13.9亿，其中86%通过智能手机和其他移动设备使用了该公司的服务。

移动广告业务占第四季广告营收的69%，达到24.8亿美元。

许多投资者认为，Facebook去年开始提供的视频广告服务将成为公司下一个业务增长点。

Facebook警告称，2015年将是公司加大投资力度的一年，公司正在加紧扩大一系列产品的市场，包括消息服务应用WhatsApp、照片分享应用Instagram等。

第四季公司营业支出增长约87%，超过了营收的增幅，因研发和营销成本大幅上升。

Facebook第四季总体营收增至38.5亿美元，上年同期为25.9亿美元。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预估为37.7亿美元。

公司公布，第四季扣除特定项目后的每股收益为0.54美元，超过华尔街分析师预估的0.49美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 郑茵)

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