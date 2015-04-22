Facebook营收增长为两年来最慢 成本上升侵蚀获利

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月22日 - 社交网络行业巨擘Facebook (FB.O)第一季营收增长为两年来最慢，且研发支出上升侵蚀公司的获利。
Facebook股价在周三盘后交易中下跌2.4%。
Facebook曾警告称2015年将大量投资，公司正在加紧扩展一系列产品，包括消息服务应用WhatsApp、照片分享应用Instagram和虚拟现实头盔Oculus Rift等。
因此，Facebook第一季营运支出增加了83%，研发成本跳增133%，且市场营销支出接近翻倍。
但Facebook称，月度活跃用户较上年同期增长13%至14.4亿，其中87%是通过智能手机和移动设备使用公司提供的服务。
Macquarie Research的分析师Ben Schachter称，“第一季整体上还算稳健。所有的趋势都沿着正确的方向发展。成本上升可能会造成影响。”
他并称，“问题在于，他们能否控制住成本，视频、Instagram和Oculus虚拟现实头盔等业务能否成为新的营收增长点。”
Facebook第一季可归于股东的净利降至5.09亿美元，或每股0.18美元，上年同期分别为6.39亿和0.25美元。
扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.42美元。
Facebook称营收从25亿美元增至35.4亿美元。广告业务营收为33.2亿美元，较上年同期增长46%。
分析师此前平均预估EPS为0.40美元，营收为35.6亿美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛/杜明霞)
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