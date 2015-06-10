独家：Facebook第一季广告营收有51%来自海外市场--公司高层

路透纽约6月9日 - Facebook(FB.O)的高层对路透表示，该公司第一季全球广告营收有51%来自海外地区，国际市场的贡献度已超越美国，其中亚洲以57%的成长速度高居第一。

虽然Facebook以百分比为单位来公布区域增长幅度，但这是其首度以全球营收当中的百分比占比来详细说明美加以外地区的广告营收情况。

Facebook是全球最大的社群媒体平台，Facebook和它的广告商一样，以追求国际市场成长为诉求。

“下一批10亿位消费者将来自这些国家，”Facebook的全球营销解决方案副总裁Carolyn Everson说。

Facebook第一季广告总营收增加46%至33亿美元，在公司35亿美元的季度营收中占了非常大一部分。广告总收入中有51%、或约17亿美元来国际市场。Facebook表示，国际广告营收较上年同期增长36%。

在欧洲成长速度较美国缓慢之际，亚太地区的表现突出，成为Facebook的关注焦点。

相形之下，谷歌表示第一季营收有57%来自国际市场，不过谷歌并未特别针对广告营收进行详细分析。

Everson表示，移动广告占Facebook广告总营收的逾70%，新兴市场移动广告的表现格外强劲，对广告客户也别具吸引力。

中国出口业者努力想多接触海外客户；以及风险资本涌入印度，为初创公司提供广告资金，皆令Facebook受益。

Facebook亚太地区副总裁Dan Neary表示，中国企业对推广自家品牌日益驾轻就熟。“越来越多的制造商凭藉自身的力量成为精明的市场行销者，”他表示。

尽管Facebook在香港设有办公室，Everson表示，对于中国业务的进一步扩张“无可奉告”。

而在印度，Neary表示电子商务新创公司遍地开花，其中许多在利用Facebook的广告平台拓展新客户。(完)

(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 白云)

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