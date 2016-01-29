Facebook季报超预期 股价大涨15.5%

路透1月28日 - 全球最大社交网络Facebook(FB.O)股价周四大涨15.5%，为2013年7月以来最大百分比涨幅；之前该公司公布季报，每项关键指标都超过预期。

Facebook股价收报109.11美元，市值达到约3,086亿美元，成为市值第四高的科技公司，超过亚马逊。周四公布业绩前该公司市值约为2,960亿美元。

与Facebook强劲季报形成对比的是，苹果业绩令人失望。苹果市值5,190亿美元，为美企最高。

“Facebook已建立一个卓越的广告平台，使得所有营销人员几乎可以对地球上每个消费者提供具有针对性的广告，”Jefferies分析师写道。

Facebook称，截至12月31日，每月有15.9亿名活跃用户，相当于全球每四个人中就有一个是其活跃用户。

移动广告业务营收占其当季总营收的80%，高于上年同期的69%。

“Facebook毫无显示出宏观面疲软的迹象，我们认为该公司财报对于其他网路广告商如Alphabet(GOOGL.O)等是一个吉兆，”Jefferies分析师补充称。

至少有22家券商调高Facebook的目标股价。

谷歌背后控股公司Alphabet将在周一公布财报；目前Alphabet市值达5,000亿美元，直追苹果。

路透追踪的分析师对于Facebook目标股价中值为138美元，意味着未来12个月Facebook的市值可能增加1,230亿美元。

Piper Jaffray最看好Facebook，将目标股价由155美元调高至170美元。

高盛分析师团队在一份客户报告中指出，“鉴于其提供给广告主接触面的广度及效力，我们认为Facebook占据优势地位，其在数码广告支出的占有率将升高，这也将有助于整体事业的成长。”

分析师称，特别是Facebook旗下照片分享网站Instagram将在2016年对营收做出重大贡献。(完)