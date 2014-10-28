Facebook警告明年支出将大幅上升 股价盘后下挫逾10%

路透旧金山10月28日 - 全球最大互联网社交网络--Facebook(FB.O)周二警告2015年支出将会大幅上升，且预计今年第四季营收增长将放缓。公司股价大跌，市值缩减十分之一。

公司财务长Dave Wehner在电话会议上对分析师表示，Facebook明年支出将增加55%-75%，届时公司投资的Whatsapp、Oculus和其他产品还不能赢利。

Wehner预计，2014年第四季营收将增长40-47%，大幅低于第三季的增长59%。

“我们正在有长期增长机遇的地方进行投资，“他表示，“所以我们对人员”和现有以及新买入的产品进行投资。

Facebook第三季营收增长59%，超出预期，用户稳健增长。

Facebook股价今年上涨了47%左右，周二盘后下挫逾10%至72.65美元。

Facebook称，截至9月30日三个月的营收总计为32亿美元，较上年同期的20.2亿美元增加59%。汤森路透I/B/E/S访问的分析师原平均预期营收将在31.2亿美元。

Macquarie Research分析师Ben Schachter说道：“这仍表明该公司产品需求热络，无论是用户还是广告商。”

Facebook还首次公布了WhatsApp的业绩，本月初Facebook斥资220亿美元将这家即时讯息应用软件业者收入旗下。

据周二递交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，WhatsApp在今年前六个月亏损2.325亿美元，上年同期亏损5,880万美元。

Facebook第三季净收益增至8.06亿美元，合每股盈余0.3美元，上年同期分别为4.25亿美元和0.17美元。扣除特殊项目后，每股盈余0.43美元。

移动广告占到Facebook广告营收的66%，高于上年同期的49%。

欲浏览图表，请点选：link.reuters.com/cap33w (完)

(编译 张荻/孙茉莉; 审校 张涛)

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