Facebook获利和营收超乎预期 股价涨至纪录高位

路透7月26日 - 社群网路巨头Facebook(FB.O)周三公布的季度获利和营收超乎预期，因该公司找到更多方式把广告主吸引到其行动(移动)应用软件上，其股价因而升至历史高位。

Facebook股价盘后大涨1.6%至168.25美元。截至周三收盘，年内股价涨幅已近44%。

总营收跃增44.8%至93.2亿美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师所得的平均预估92.0亿美元。

“在行动领域，我们持续见到很大的优势，”Facebook财务长David Wehner在电话访问中表示。

“我们见到有愈来愈多的广告资金分配到行动领域，我们认为这样的趋势会持续下去，”他说。

截止6月30日的第二季，归属股东的净利润增至38.9亿美元，或每股1.32美元；上年同期为22.8亿美元，或每股0.78美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计每股获利1.13美元。

最新一季广告总营收91.6亿美元，其中移动广告营收占比为87%，高于上年同期的84%。

据研究公司eMarketer，Facebook今年净数字广告营收料为362.9亿美元，较2016年大增35%。

Facebook并未指出旗下Instagram部门为营收做了多大贡献，但公司已更加侧重于该部门。

“显然，整体来说，拉动增长的最大推力来自于Facebook News Feed，”Wehner表示。“Instagram正在做出贡献，而且贡献越来越大。”(完)