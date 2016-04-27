焦点：Facebook季度营收狂甩华尔街预期 移动广告收入激增

路透4月27日 - Facebook(FB.O)季度营收增长逾50%，轻松超越华尔街预期。广受欢迎的移动应用以及力推视频直播，吸引新的广告客户，并促使原有客户增加支出。

公司还宣布，计划新设置一类无投票权股票，作为股息派发给现有股东。

公司股价在周三的盘后交易中劲扬9.5%。

这种无投票权的红股安排将使公司执行长扎克伯格能够卖出部分持股，却无损其表决控制权。Facebook表示，这种办法可以让扎克伯格继续保持“积极的领导地位”。扎克伯格计划放弃其大部分财富。

截至3月31日止的第一季移动广告营收占整体广告营收的约82%，上年同期为约73%。

Facebook表示，截至3月31日止，每月活跃用户数达16.5亿人，高于上年同期的14.4亿人。

移动视频市场的竞争不断加剧，尤其是Facebook、Snapchat和YouTube之间。Facebook推出新功能，鼓励广告商进一步尝试使用视频，并从电视广告转移。

结果显示，Facebook成功吸引了广告商，并藉此将营业利润率提高至55%，上年同期为52%。

“该公司一直对支出较高‘示警’，但也持续管控支出实现好于预期的获利。他们是受人瞩目的公司，而他们留给外界可批评的空间极小。”Wedbush Securities分析师Michael Pachter说，他称Facebook的营业利润率令人惊艳。

在Facebook公布财报之前，矽谷几家大科技公司的业绩令投资者颇为失望。

“在上周的英特尔、IBM，昨天的推特 (TWTR.N)和苹果之后，这是目前为止我在科技业看到的最佳数字，”Synovus Trust Company高级资产配置经理Daniel Morgan说，他指的是Facebook的广告营收。Synovus Trust Company持有价值约4,000万美元Facebook股票。

Facebook第一季可归属股东的净利增加至15.1亿美元，或每股0.52美元，上年同期为5.09亿美元，或每股0.18美元。

剔除个别项目之后，Facebook每股盈余(EPS)0.77美元，好于华尔街平均预估的0.62美元。

总营收由35.4亿美元增长至53.8亿，其中广告营收增长56.8%至52亿美元。

分析师平均预测营收为52.6亿美元，每股盈余0.62美元。

如果配股方案获得批准，该公司打算给A类和B类普通股股东按每股派送两股C类股票，作为一次性股票股息。

扎克伯格和其妻子Priscilla Chan去年宣布，将捐赠他们99%的Facebook股份用于慈善事业。

Facebook获利图表：tmsnrt.rs/1SKTFU3 (完)