美股业绩：Facebook首季营收增长38%，公司继续壮大移动广告业务

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透5月1日 - 全球最大的社交网络企业Facebook 周三公布，第一季营收增长38%，因其继续壮大移动广告业务。
在公布业绩后的盘后交易中，该股下滑0.43美元，报27美元。
Facebook公布第一季净利为2.19亿美元，或每股盈利0.09美元，上年同期分别为2.05亿美元或每股0.09美元。
不计入特殊项目，其每股盈利为0.12美元。
第一季营收由上年同期的10.6亿美元增至14.6亿美元。公司公布，移动广告营收占其总广告营收三成，去年第四季占比为23%。(完) 浏览美股业绩相关新闻,请点选 ;其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]
(编译 李军; 审校 母红)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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