美股业绩：Facebook首季营收增长38%，公司继续壮大移动广告业务

路透5月1日 - 全球最大的社交网络企业Facebook 周三公布，第一季营收增长38%，因其继续壮大移动广告业务。

在公布业绩后的盘后交易中，该股下滑0.43美元，报27美元。

Facebook公布第一季净利为2.19亿美元，或每股盈利0.09美元，上年同期分别为2.05亿美元或每股0.09美元。

不计入特殊项目，其每股盈利为0.12美元。

第一季营收由上年同期的10.6亿美元增至14.6亿美元。公司公布，移动广告营收占其总广告营收三成，去年第四季占比为23%。(完) 浏览美股业绩相关新闻,请点选 ;其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]