《美股业绩焦点》Facebook第一季移动广告营收增长，缓和支出增长影响

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
Facebook称，今年第一季获利2.19亿美元，折合每股获利9美分，上年同期分别为2.05亿美元和9美分。
Facebook称，剔除特殊项目之后，每股获利为12美分。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计经调整后每股获利13美分。
Facebook高层重申了之前的预测，即2013年支出将会上升，因公司投资开发新产品和提高广告的效力。
扎克伯格称，一种由Facebook首先推行的移动广告模式可能大幅增长。这种广告鼓励用户安装第三方的应用软件。
“我们即将看到，移动设备应用安装将带来实质性的收入”扎克伯格称，“这是我们最重要的广告新产品之一。”但他未提供细节。
Facebook第一季营收为14.6亿美元，基本符合分析师预期；上年同期为10.6亿美元。第一季广告营收增长43%，为2011年末以来最快增速。
“现在看到的营收增长非常强劲，”Raymond James的分析师Aaron Kessler表示。不过他警告称，营收增长在未来数季可能放缓，因为同比的基数越来越高。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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