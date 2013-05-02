《美股业绩焦点》Facebook第一季移动广告营收增长，缓和支出增长影响

Facebook称，今年第一季获利2.19亿美元，折合每股获利9美分，上年同期分别为2.05亿美元和9美分。

Facebook称，剔除特殊项目之后，每股获利为12美分。汤森路透I/B/E/S访问的分析师预计经调整后每股获利13美分。

Facebook高层重申了之前的预测，即2013年支出将会上升，因公司投资开发新产品和提高广告的效力。

扎克伯格称，一种由Facebook首先推行的移动广告模式可能大幅增长。这种广告鼓励用户安装第三方的应用软件。

“我们即将看到，移动设备应用安装将带来实质性的收入”扎克伯格称，“这是我们最重要的广告新产品之一。”但他未提供细节。

Facebook第一季营收为14.6亿美元，基本符合分析师预期；上年同期为10.6亿美元。第一季广告营收增长43%，为2011年末以来最快增速。

“现在看到的营收增长非常强劲，”Raymond James的分析师Aaron Kessler表示。不过他警告称，营收增长在未来数季可能放缓，因为同比的基数越来越高。(完)