美股业绩：Facebook首季营收大增72%，因移动广告业务继续加速成长

路透旧金山4月23日 - 全球最大社交网络公司Facebook 首季移动广告业务继续加速成长，扶助该公司营收胜预期。

公布业绩后，Facebook股价盘后大涨近3%，报63.05美元。

Facebook表示，首季其移动广告业务占总广告营收的59%，高于上年同期的30%。期内Facebook整体营收按年大增72%，报25亿美元，高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师预估的23.6亿美元。

Facebook还宣布，其财务总监David Ebersman辞职，9月生效，该公司负责企业融资和业务规划的副总裁David Wehner将接任。

Facebook称截至3月31日，月度活跃用户为12.8亿，其中10.1亿用户通过智能手机或平板电脑等移动设备接入其服务。

Facebook公布首季净利为6.42亿美元，合每股盈利(EPS)0.25美元，上年同期分别为2.19亿美元和0.09美元。扣除特殊项目，Facebook称每股获利0.34美元。(完)