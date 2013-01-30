美股业绩: Facebook第四季营收增长40%,受助于广告业务迅速成长

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透旧金山1月30日 - 全球最大的社交网络企业Facebook 周三公布,第四季营收增长40%,至15.85亿美元,因其广告业务快速成长.
在公布业绩后的盘后交易中,该股一度急挫5.9%,之后由跌转升,上扬0.6%.
Facebook公布第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.03美元,上年同期分别为3.02亿美元或0.14美元.
不计入特殊项目,其每股盈利为0.17美元.
第四季广告营收增长41%,报13.3亿美元,其中23%来自移动产品广告.
Facebook第四季总体营收15.85亿美元,上年同期为11.31亿美元.(完) 浏览美股业绩相关新闻,请点选 ;其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]
(编译 李军; 审校 利棣儿)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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