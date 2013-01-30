美股业绩: Facebook第四季营收增长40%,受助于广告业务迅速成长

路透旧金山1月30日 - 全球最大的社交网络企业Facebook 周三公布,第四季营收增长40%,至15.85亿美元,因其广告业务快速成长.

在公布业绩后的盘后交易中,该股一度急挫5.9%,之后由跌转升,上扬0.6%.

Facebook公布第四季净利为6,400万美元,或每股盈利0.03美元,上年同期分别为3.02亿美元或0.14美元.

不计入特殊项目,其每股盈利为0.17美元.

第四季广告营收增长41%,报13.3亿美元,其中23%来自移动产品广告.

Facebook第四季总体营收15.85亿美元,上年同期为11.31亿美元.(完) 浏览美股业绩相关新闻,请点选 ;其他企业财报相关新闻请点选[RES|RESF-CMN]