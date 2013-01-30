更新版-美股业绩: Facebook第四季移动广告营收较前季翻番

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(新增首席财务官评论)
路透旧金山1月30日 - 全球最大的社交网络企业Facebook 第四季移动广告营收较前一季度增长一倍,因积极向手持设备领域拓展业务.
但这样的增长水平低于华尔街部分最为激进的预估.由于Facebook的10亿多用户越来越多地开始通过智能手机和平板电脑访问其网络,因此向移动设备延伸触角非常关键.
该公司整体广告业务增速为自5月首次公开发行前以来最快,助该公司营收增长40%,并超过华尔街预估.
Facebook股价周三在盘后交易中持平于31.24美元,返回跌幅.此前在公布业绩后,其价随即跌逾8%.
"整体而言季度业绩稳健,但可能对该季度的预期过高,"Raymond James分析师Aaron Kessler称.
Facebook称其移动业务占总体广告营收的23%,而第三季为14%.
一些投资者可能对移动业务寄予了更高期望.
Kessler称,"对移动营收的预期还要更高一点儿,"他表示他原预计移动业务会占整体广告营收的25%.
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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