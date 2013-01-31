更新版-美股业绩: Facebook第四季移动广告营收较前季翻番

首席财务官David Ebersman称,Facebook第四季移动广告营收较第三季"基本上翻了一番".

"两个季度之前,我们实际上没有移动方面的收入."Ebersman接受路透采访时称,"我们在非常短的时间内大幅提高了利用移动业务赚钱的能力."

到去年年末,该网站月度活跃用户总数达到10.6亿人,每日活跃用户人数为6.18亿人.

Facebook股价在5月上市后跌去一多半,但近几个月来已经收复失地,因对其移动广告业务和内部持股者抛售的忧虑缓解.自11月中旬以来,该股上涨约60%.

Facebook称,第四季净利为6,400万美元,合每股盈余(EPS)为0.03美元,上年同期分别为3.02亿美元和0.14美元.

不计特殊项目的EPS为0.17美元,汤森路透I/B/E/S得出的分析师预估均值为0.15美元.

近几个月来,Facebook增强了在线广告服务,更加重视移动广告,并推出允许广告商根据Facebook用户浏览记录来向用户发布针对性广告的功能.

第四季广告收入增长了41%,至13.3亿美元,其中移动广告占23%.

Facebook第四季整体营收为15.85亿美元,高于上年同期的11.31亿美元,亦高于分析师预计的15.3亿美元.(完) (编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛)