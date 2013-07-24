美国业绩：Facebook第二季营收猛增53%，盘后股价急升17%

路透7月24日 - 全球最大社交网站Facebook Inc 第二季营收猛增53%，超过华尔街的预期，因该公司的移动广告业务继续增长。

Facebook股价在周三盘后跳涨17%，报30.59美元。

Facebook称，第二季获利3.33亿美元，合每股0.13美元，上年同期为亏损1.57亿美元，合每股0.08美元。

不包括某些特殊项目，Facebook称，每股收益为0.19美元。

Facebook的第二季营收为18.13亿美元，高于分析师预估，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季营收为16.18亿美元。Facebook上年同期的营收为11.84亿美元。

该公司表示，第二季移动广告业务收入占广告业务总收入的约41%，高于第一季的30%。