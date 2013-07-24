美国业绩：Facebook第二季营收猛增53%，盘后股价急升17%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透7月24日 - 全球最大社交网站Facebook Inc 第二季营收猛增53%，超过华尔街的预期，因该公司的移动广告业务继续增长。
Facebook股价在周三盘后跳涨17%，报30.59美元。
Facebook称，第二季获利3.33亿美元，合每股0.13美元，上年同期为亏损1.57亿美元，合每股0.08美元。
不包括某些特殊项目，Facebook称，每股收益为0.19美元。
Facebook的第二季营收为18.13亿美元，高于分析师预估，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季营收为16.18亿美元。Facebook上年同期的营收为11.84亿美元。
该公司表示，第二季移动广告业务收入占广告业务总收入的约41%，高于第一季的30%。
(编译 母红; 审校 利棣儿)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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