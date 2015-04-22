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市场报道 | 2015年 4月 23日 星期四 06:50 BJT

美股业绩：FACEBOOK营收增长为两年来最慢，成本上升侵蚀获利

Facebook第一季可归于股东的净利降至5.09亿美元，或每股0.18美元，上年同期分别为6.39亿和0.25美元。

扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.42美元。

Facebook称营收从25亿美元增至35.4亿美元。广告业务营收为33.2亿美元，较上年同期增长46%。

分析师此前平均预估EPS为0.40美元，营收为35.6亿美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 张涛/杜明霞)

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