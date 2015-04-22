美股业绩：FACEBOOK营收增长为两年来最慢，成本上升侵蚀获利

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
Facebook第一季可归于股东的净利降至5.09亿美元，或每股0.18美元，上年同期分别为6.39亿和0.25美元。
扣除特殊项目的每股盈余(EPS)为0.42美元。
Facebook称营收从25亿美元增至35.4亿美元。广告业务营收为33.2亿美元，较上年同期增长46%。
分析师此前平均预估EPS为0.40美元，营收为35.6亿美元。(完)
(翻译 张荻； 审校 张涛/杜明霞)
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