Facebook股价冲至纪录高点 因业绩再次超出市场预期

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透7月28日 - 社交网络巨头Facebook(FB.O)成长势头如此迅猛，连分析师都跟不上。
最新一季的获利与营收再次超过市场的预期，推动其股价在周四创下纪录新高，使之超过巴菲特的伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)(BRKb.N)，成为美国市值排名第五的公司。
Facebook股价最多上涨了4%至128.33美元的纪录高位，将其市值推高140亿美元至3,670亿美元，足以超过伯克希尔哈撒韦约为3,550亿美元的市值。
至少有24家券商上调了Facebook股票的目标价格，中值目标是150美元。
Facebook股价收于每股125美元，上涨1.35%。
“老实说，无可挑剔，因此我相信这只是获利了结，”Wedbush Securities的分析师Michael Pachter说，他将自己对Facebook股票的目标价从145美元上调到了162美元。
在追踪Facebook股票的50位分析师中，46位给出了“买进”或更高的评级，三位给出了“持有”，只有一位认为应当“卖出”。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
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