焦点：Facebook警告营收成长可能放缓 股价盘后挫逾7%

2014年10月29日，图为屏幕上映出的Facebook企业标识和分别手持笔记本和手机的两个人的影子。 REUTERS/Dado Ruvic

路透11月2日 - 美国社交网络Facebook(FB.O)周三警告第四季营收成长可能放缓，拖累其股价在盘后大跌逾7%。此前该公司公布了优于预期的强劲获利。

在与分析师召开的电话会议中，财务长David Wehner表示，由于广告量(ad load)受限，广告成长可能“明显”放缓。“广告量”是指Facebook可以投放到用户面前而又不会疏远用户的广告数量。

他还表示，2017年将是积极投资的一年，支出将会大幅增加。

Facebook股价在盘后交易中下挫7.7%，至117.35美元。

“他们在新闻推送中的广告投放频率已经达到极限，所以他们将不得不从其他领域寻找营收增长来源，比方说定价、用户使用程度及用户群增长等。”Edward Jones分析师Josh Olson称。

然而他表示，对业务的投资应能令Facebook长期受益。

“以前Facebook就这么做过，他们曾经在移动领域进行过类似的投资，并收到了成效。所以在我们看来，这是个机会，”Olson说。

虽然对第四季业绩的预警让部分投资者心生退意，但从大多数指标来看，Facebook的实际表现要优于分析师对移动广告增长乏力的预期。

截至9月30日的第三季，在Facebook总广告营收68.2亿美元中，移动广告占了84%，上年同期占比为78%。

Facebook在自己的平台以及Instagram图片App上大力推进视频业务的努力也斩获颇丰。

Facebook季度营收增长55.8%至70.1亿美元，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的69.2亿美元。

扣除特殊项目，公司每股盈余1.09美元。分析师原本预估为0.97美元。

Facebook表示，截至9月30日，月活跃用户数约为17.9亿，较上年同期增加16%。

Facebook近几个月在努力因应以下情况，即有指控称其不公平地删除某些内容，以及9月有报导称多年来Facebook都高估了用户看视频的平均时长。

但投资者似乎看好Facebook营收继续增长，得益于移动和视频广告积极扩张。

Facebook的90%以上用户都是通过移动设备登录的，日均移动用户达10.9亿，较上年同期增长22%。

Facebook业绩、活跃用户图表： tmsnrt.rs/1SKTFU3

(完)