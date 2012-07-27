Facebook营收增长减速且未公布财测 股价跌至纪录低点

* 股价盘後大跌11%至新低

* 没有第三季展望,投资者对第二季业绩不感兴趣

* 投资者原本希望得到更多信息

路透旧金山7月26日电---Facebook(FB.O)公布营收增速大幅放缓,并且没有发布业绩展望,使投资者继续担心它促进广告业务增长的能力,令股价大跌至纪录低点.

在上市後发布的首份财报中,Facebook公布第二季营收增长32%,至11.8亿美元,符合预估均值.

但该公司没有公布第三季财测,让部分投资者感到失望.

Facebook股价盘後跌破24美元,5月以38美元上市以来市值已蒸发三分之一.

该公司历经八年的高速成长,以5月的上市盛宴达到顶峰.

然而公司股价却一路下行,因投资者质疑其逾50倍的市盈率(本益比),以及在用户转用移动设备情况之下保持较长期成长的能力.

截至第二季末,公司月度活跃用户增至9.55亿,高於3月底时的9.01亿.而月度移动活跃用户较上年同期飙涨67%後达到5.43亿,对Facebook的业务带来进一步的压力,该公司最近才开始提供有限的移动广告形式.

"Facebook业绩打败了预期,但市场想知道更多,我认为这就是股价最初反弹而後走低的原因,"U.S. Global Investors资深交易商Michael Matousek表示,"最大问题在於如何通过将近10亿的用户赚钱.很多人认为该公司无法利用这些用户生钱."

"这个新消息看起来并不乐观.我不想说神话已经破灭,但在某种意义上确实已经破灭."

欲浏览Facebooke业绩相关图表,请点击:(link.reuters.com/bym69s)

**重新开始的挑战**

Facebook第二季增长率是2011年第一季开始公布该数据以来最低.

过去几年里,Facebook在争取消费者在线时间和广告收入上,稳扎稳打的挑战了互联网行业巨头谷歌(GOOG.O)和雅虎(YHOO.O).现在随着智能手机和平板电脑等移动设备深入消费者市场,该公司在广告收入上的竞争中陷入困境.

"发布会上没有公布财测,可能让人们担心自己对全年的预期能否实现."BTIG分析师Richard Greenfield说道.

"无论是用户还是营收基础,增长都在明显放缓,又没有让人们相信它在增长的财测,很多投资者就禁不住要担心了."

Facebook首席财务官David Ebersman接受路透采访时称,移动时代在长期内给Facebook带来巨大机会.

社交游戏领军企业Zynga(ZNGA.O)调降2012年获利预估,让投资者惶惶不安.

这让Facebook股价在周四常规交易时段下跌9%.

Zynga和Facebook和其他几家在2011年上市的科技新贵,正赶上网路热潮重现华尔街.不过二者与去年挂牌的Groupon(GRPN.O)在上市之後却一路下滑.

Facebook公布第二季净亏损1.57亿美元,或每股亏损0.08美元,因IPO相关的巨额股票补偿支出,上年同期分别为净利2.4亿美元或每股盈利0.11美元.

不计入特殊项目的每股盈利为0.12美元,符合华尔街预估.

截止6月30日的第二季营收为11.8亿美元,上年同期为8.95亿美元.

Facebook高层人士在电话会议中对分析师说,该公司将继续投资拓展行动应用,使其与市面上受欢迎的行动装置整合性更强,例如苹果(AAPL.O)的iPad和iPhone.

公司首席执行官扎克伯格否认外界称其将自行设计智能手机的传言,他说跳进硬体市场没甚么意义,但称他向来很注重改善手机使用的人性化体验.

Facebook称其第二季资本支出为4.13亿美元,增加超过两倍.

Facebook目前股价已较其招股价38美元下跌约37%.周四收盘为26.85美元,盘後交易跌至23.94美元.

成交量约为1,590万股,为Nasdaq盘後交投最活络的股票.(完)

--编译 程琳/王翔琼/李婷仪;审校 徐文焰

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