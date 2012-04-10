Facebook斥巨资购潜在对手

Facebook将以10亿美元现金及股票收购刚成立两年的照片分享应用程序开发商Instagram，这是该公司史上最大的并购案。Facebook这家全球最大社群网络业者料将在近期内公开上市。社交网络基金创办人Lou Kerner称Instagram''是一项极具价值的资产，不只对Facebook是如此，就连Twitter也想收入囊中。''路透