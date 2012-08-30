Facebook联合创始人售股套现

路透旧金山8月29日电---提交美国证券交易委员会的文件显示，Facebook(FB.O)联合创始人莫斯科维茨(Dustin Moskovitz)本周继续分批出售所持Facebook股票。

本周莫斯科维茨以每股19.19-19.22美元的价格，分批出脱共45万股Facebook A股，至此其个人信托所持Facebook的A股股份降至615万股。

他的个人信托还持有1.068亿股B股，可在任何时间以1:1比例换成A股。B股拥有更多投票权。

Facebook是近期最坎坷的IPO案之一，5月以每股38美元价格上市，但此後股价迅速下滑。

莫斯科维茨是Facebook创始人扎克伯格在哈佛大学的室友，他在2009年底离开公司，创建了软件服务公司Asana。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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