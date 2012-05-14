Facebook联合创始人放弃美国国籍 或为避税

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透旧金山5月11日电---美国国税局报告显示，Facebook(FB.O)联合创始人萨维林（Eduardo Saverin）已放弃美国国籍。
Facebook拟通过首次公开上市（IPO）筹资106亿美元，公司估值高达960亿美元。此宗IPO可能给萨维林带来高额资本利得税。
IPO申请文件中列出了持股5%以上的股东名单，萨维林已大量减持股份，因此未出现在名单中，但持股规模料仍相当可观。
萨维林发言人未就萨维林为何放弃美国国籍置评。
萨维林目前居住在新加坡，新加坡税种中没有资本利得税，而在美国，须缴纳高额的长期资本利得税。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。