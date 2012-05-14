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寰宇花絮 | 2012年 5月 14日 星期一 09:02 BJT

Facebook联合创始人放弃美国国籍 或为避税

路透旧金山5月11日电---美国国税局报告显示，Facebook(FB.O)联合创始人萨维林（Eduardo Saverin）已放弃美国国籍。

Facebook拟通过首次公开上市（IPO）筹资106亿美元，公司估值高达960亿美元。此宗IPO可能给萨维林带来高额资本利得税。

IPO申请文件中列出了持股5%以上的股东名单，萨维林已大量减持股份，因此未出现在名单中，但持股规模料仍相当可观。

萨维林发言人未就萨维林为何放弃美国国籍置评。

萨维林目前居住在新加坡，新加坡税种中没有资本利得税，而在美国，须缴纳高额的长期资本利得税。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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