Facebook推出基于朋友圈的搜索产品

Facebook周二发布新款搜索工具，使用该工具搜索朋友圈，用户可获得从餐馆到电影推荐的各种信息。这款图谱搜索工具只能显示Facebook网内已有信息，而不是网络上可用的所有网站链接。这一功能改善可能加剧Facebook与Yelp等评论网站、甚至与谷歌的竞争。路透