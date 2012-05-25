Facebook未来数季股价表现将令人失望--晨星

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透5月24日电---晨星股票研究(Morningstar Equity Research)的分析师认为,随着社交网络Facebook(FB.O)的增长速度放缓,该公司股价在未来数季的表现或将令人失望.他们还建议投资者目前不要持有该股票仓位.
"尽管我们认为该股短期内不会大跌,但Facebook增长速度放慢以及获利能力下降,可能令股价远低於我们估计的合理价位."分析师Rick Summer在日期为5月23日的报告中写道.
该分析师指出,Facebook股价在未来12-18个月的表现料不尽人意.
Summer说,该公司广告策略产生的回报令人质疑,并认为广告商眼下不愿增加投入,除非他们能够更好地评价这些广告策略的效果.
Summer给予该股三星评级,并估计其合理股价为32美元.晨星对个股的评级从一星至五星,质量最佳的个股为五星.
该分析师还表示,Facebook每股38美元的招股价过高.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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