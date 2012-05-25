Facebook未来数季股价表现将令人失望--晨星

路透5月24日电---晨星股票研究(Morningstar Equity Research)的分析师认为,随着社交网络Facebook(FB.O)的增长速度放缓,该公司股价在未来数季的表现或将令人失望.他们还建议投资者目前不要持有该股票仓位.

"尽管我们认为该股短期内不会大跌,但Facebook增长速度放慢以及获利能力下降,可能令股价远低於我们估计的合理价位."分析师Rick Summer在日期为5月23日的报告中写道.

该分析师指出,Facebook股价在未来12-18个月的表现料不尽人意.

Summer说,该公司广告策略产生的回报令人质疑,并认为广告商眼下不愿增加投入,除非他们能够更好地评价这些广告策略的效果.

Summer给予该股三星评级,并估计其合理股价为32美元.晨星对个股的评级从一星至五星,质量最佳的个股为五星.

该分析师还表示,Facebook每股38美元的招股价过高.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。